Detienen a un ladrón multirreincidente en la Pineda por robar en tres vehículos

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Salou y Vila-seca han detenido esta pasada madrugada en ls Pineda a un hombre de 51 años, como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 03.30 horas cuando una patrulla que efectuaba tareas de prevención de delitos en la playa de la Pineda (Vila-seca), sorprendió a un hombre revolviendo el interior de un vehículo estacionado en la calle de Amadeu Vives. A pesar de intentar huir rápidamente del lugar, los agentes lo interceptaron y seguidamente comprobaron que llevaba encima varias cantidades de monedas y una serie de objetos que podría haber sustraído de algunos vehículos.

Con el apoyo de otra patrulla, se pudo determinar que el ladrón forzó dos vehículos más con la ayuda de puntas de destornillador y una herramienta de medida de precisión que le localizaron en el cacheo.

Dos hechos más en menos de una semana

Se da la circunstancia de que el hombre detenido, que acumula hasta 39 antecedentes policiales por todo tipo de delitos patrimoniales, fue detenido el jueves pasado en el barrio de Campclar de Tarragona por el mismo hecho. En concreto, en torno a las 05.00 horas, una patrulla lo sorprendió escondido detrás de un vehículo aparcado en la calle Riu Foix. También se le encontraron encima los objetos que había acabado de sustraer.

Sólo dos días después de este robo, en concreto este sábado, el ladrón volvió a actuar en la Canonja. Alrededor de las 00.15 horas, agentes de la Guardia Municipal alertaron de que lo tenían retenido por robar dentro de un turismo en la calle de Pere Gran Marca. Al llegar al lugar, los mossos lo reconocieron de inmediato para ser el autor de numerosos robos similares en varios puntos del Tarragonès y lo detuvieron.

Está previsto que el detenido pase a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona en las próximas horas.