La Cena Solidaria Olympus Palace-Esport Solidaria Internacional (ESI) recauda 16.190 euros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Cena Solidaria Olympus Palace-ESI ha conseguido recaudar 16.190 euros, que irán destinados íntegramente a la Fundación Deporte Solidario Internacional (ESI). Esta entidad sin ánimo de lucro, que preside Josep Maldonado, promueve la actividad física entre la juventud, como elemento clave para su salud física, mental y evolutiva. La cena Solidaria se celebró el pasado 2 de octubre en el rooftop SUMMIT, junto con las aportaciones de la la fila cero y que ya se han cerrado este último fin de semana.

La entrega del cheque se ha llevado a cabo en el Hotel Olympus Palace, en presencia de Josep Maldonado y de la propiedad del hotel, representada por Gil Cristià. También les han acompañado los miembros del Consejo de Expertos, que durante las semanas previas a la Cena Solidaria Olympus Palace-ESI apoyaron e hicieron difusión de la iniciativa en el seno de su entidad.

Gil Cristià ha expuesto que «estamos muy orgullosos y satisfechos de la iniciativa de este año con ESI. Los 16.190 euros conseguidos demuestran la buena acogida del acontecimiento y la solidaridad de las personas, las entidades y los colaboradores, a quien estamos inmensamente agradecidos. Una noche que siempre guardaremos en nuestra memoria. Muchas gracias por vuestro compromiso».

Josep Maldonado ha querido agradecer la generosidad del Hotel Olympus Palace «estoy muy contento y satisfecho del apoyo que habéis hecho hacia la entidad que tengo el honor de presidir. Vuestra ayuda va destinada a una buena causa, a buscar aquellas sonrisas de personas que, con la práctica del deporte, pueden encaminar positivamente su vida. En nombre de ESI, 16.190 gracias».

Deportistas premiados

Una parte de los 16.190 euros servirán para ayudar a deportistas del territorio vinculados al fútbol, al baloncesto, al tenis y al fútbol, tal como se dio a conocer en la Cena Olympus Palace-ESI.

En fútbol, los galardonados son Carla Franquet Aragonés, portera de 14 años del cadete del Cambrils Unió y Aarón Gutiérrez Chaparro, mediocampista de 16 años del juvenil B del Cambrils Unió. Los dos dispondrán de una ayuda para sufragar la cuota deportiva de esta temporada 2025-2026.

En pádel y tenis, los premiados son dos deportistas del Club Tennis Reus Monterols: el jugador de pádel Izan Barreda Ríos, de 11 años y la tenista Maria Vilà Ávila, de 10 años. Los dos obtendrán una ayuda en material deportivo en sus respectivas disciplinas.

Finalmente en baloncesto, el premiado es el alero del Club Bàsquet Salou Kristian Méndez, de 23 años y que actualmente carrera los estudios de Filología Inglesa. Kristian recibirá una ayuda por sus estudios universitarios en la UNED.