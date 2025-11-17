PortAventura World celebra la Navidad con un nuevo espectáculo y una piñata al estilo mexicano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

PortAventura World arrancará la temporada de Navidad el 22 de noviembre y se alargará hasta el 6 de enero de 2026, convirtiéndose en un paraíso festivo con nuevos espectáculos, luces y personajes para sorprender a grandes y pequeños. La temporada navideña será la última gran cita festiva del 30.º aniversario del resort.

Para despedir este año, el resort de la Costa Daurada estrenará un nuevo espectáculo bajo el nombre Circo de Navidad. Una historia cargada de ilusión y superación que sigue a una joven de un pequeño pueblo a descubrir su vocación artística gracias a la llegada del circo. La música, la luz y el talento transforman el escenario en una oda al poder de los sueños que rescata la elegancia y nostalgia de la tradición circense por Navidad.

Cada atardecer el área de Mediterránea cobrará vida con un momento muy especial: el encendido de luces de PortAventura Park. Un espectáculo que transformará el parque con una atmósfera de luz y color para despedir el día de una forma única.

Además, este año, como novedad, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia Navideña al más puro estilo mexicano, mediante la recreación de versos típicos, canciones festivas y baile, que invita a los visitantes a celebrar el Nadal Mejicano como nunca lo habían hecho. Una gran fiesta que culmina con una tradicional piñata estrella para los niños, que busca compartir nuevas maneras de disfrutar de Navidad en familia.

«Cada época del año en PortAventura World es un viaje, una oportunidad de redescubrir el resort de una forma completamente nueva. Cada detalle ha sido pensado para sorprender y dejarse llevarse por la ilusión renovada de PortAventura World durante estas fechas, que buscan despertar las emociones más profundas de todos los visitantes», ha declarado Choni Fernández, directora de Client, Sostenibilidad y Comunicación de PortAventura World.

Una oferta en la cual se suman los ya clásicos del resort para esta época del año, como El Bosque Encantado, con nuevos elementos temáticos, para que los niños y las niñas vivan su encuentro más mágico con Papá Noel o el gran desfile de cierre Christmas Parade, que convierte cada fin de jornada en un festival de luces y colores. Y es que gracias a la tematización de las diferentes zonas y la iluminación al caer la noche, PortAventura World se transforma en un destino de ensueño, lleno de vida con las actuaciones especiales con motivo del 30 aniversario y con la llegada este año de los folletos y los pajes carteros dispuestos a cumplir todos los deseos.

Además, la oferta gastronómica vuelve a transformarse para estas fechas, con menús especiales navideños y el dinner show familiar de La Posada de los Gnomos. Los hoteles del resorte también se convierten un año más en hogares navideños en los cuales vivir las fechas más destacadas de estas fiestas con decoración especial y experiencias completas para los que quieren vivir una Nochebuena o una Nochevieja diferente, al puro estilo de PortAventura World.

Con más de 40 días de celebración, PortAventura World consolida la Navidad como una de sus grandes épocas del año con una propuesta emocionante. Un gran cierre para un año lleno de recuerdos y momentos inolvidables rememorando sus 30 años.