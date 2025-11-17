Detenido en Vila-seca un conductor bebido y drogado que intentó atropellar a dos mossos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un hombre de 27 años ha sido detenido la madrugada de este sábado en Vila-seca como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico por circular bajo el efecto del alcohol y las drogas y hacerlo de manera temeraria. También se le atribuye un delito de desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar durante un control preventivo de tráfico de los Mossos d'Esquadra a los cuales se llevó a cabo a las 03.30 en el kilómetro 1154,5 de la carretera N-340 a su paso por Vila-seca. El conductor de un vehículo que circulaba en sentido Tarragona, no obedeció las indicaciones de los agentes y repentinamente aceleró bruscamente para intentar embestir a dos agentes y huir del lugar a gran velocidad.

Una dotación del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), lo pudo parar a pocos metros de distancia y comprobó que el conductor presentaba síntomas de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Al hacerle seguidamente la prueba de alcoholemia dio una tasa de 0,46 mg/l, mientras que en la prueba de detección de drogas dio positivo en cocaína.

Durante la actuación policial, los mossos identificaron a los cuatro pasajeros del vehículo que lo acompañaban.

El detenido, el cual acumula un total de 23 antecedentes, la mayoría por otros cuerpos policiales, ha pasado esta mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.

Control con 80 pruebas de alcohol y drogas

Durante el control llevado a cabo en este punto de la N-340 en Vila-seca hasta las 07.30 horas de este domingo, de las 75 pruebas de alcoholemia, un total de 7 concluyeron con denuncias administrativas, igual que 4 de las 5 correspondientes a drogas. Asimismo, también se tramitaron diligencias por la apropiación indebida de un vehículo.