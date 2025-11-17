El Consell Comarcal del Tarragonès promueve el alquiler de viviendas vacías en la comarca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Consell Comarcal del Tarragonès quiere contribuir a aumentar el parque de viviendas en alquiler en la comarca. Concretamente, quiere animar a todos aquellos propietarios que disponen de viviendas vacías y que permanecen cerradas a que les pongan en alquiler de ámbito social.

Muchas veces, los propietarios tienen reticencias a poner sus pisos en alquiler por posibles desperfectos que puedan sufrir o, incluso, impagos por parte de los inquilinos. Con la voluntad de revertir esta situación, desde la Oficina Local de Vivienda del Consell Comarcal del Tarragonès se han estado impulsando durante los últimos meses reuniones con los alcaldes y alcaldesas, así como con técnicos municipales de esta área con el fin de hacer difusión de la bolsa de mediación social de alquiler que gestiona el ente supramunicipal.

La gestión de esta bolsa, es fruto de un convenio del Consell Comarcal del Tarragonès con la Agència de l'Habitatge de Catalunya y que se renueva cada 3 años.

El Consell Comarcal del Tarragonès ofrece a través de esta bolsa garantías a fin de que los propietarios puedan alquilar con tranquilidad. En definitiva, la gestión que se hace desde el Consell es hacer de mediadores entre propietarios e inquilinos. Los propietarios de inmuebles privados ponen a disposición su vivienda en la bolsa y el Consell les proporciona a un inquilino que tiene que estar inscrito en la misma. De esta manera se busca que en los diferentes municipios de la comarca se genere movimiento en el parque de viviendas vacío.

Entre otras gestiones, el Consell ofrece acompañamiento gratuito en la redacción y firma del contrato; seguro gratuito del hogar así como de cobro de los alquileres hasta 6 meses de impagos; asesoramiento técnico y jurídico; visitas de seguimiento a la vivienda durante la duración del contrato, etc.

Requisitos

Con respecto a la vivienda, este tiene que disponer de la cédula de habitabilidad vigente y tendrá que fijar un precio por debajo del precio de mercado. Se pueden adherir viviendas de cualquier tipología y superficie (pisos, casas unifamiliares, etc.).

Con respecto al inquilino, este tiene que estar inscrito en la bolsa de mediación para el alquiler social; tiene que tener una entrada de dinero fija (nómina, prestación, etc.); tiene que poder asumir el gasto del alquiler; y tiene que tener unos ingresos máximos de 4 veces el índice de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC).

Actualmente hay 23 contratos vigentes en toda la comarca a través de esta bolsa: 11 en Salou, 4 en Constantí, 4 en Torredembarra, 2 en la Pobla de Mafumet, 1 en Vilallonga del Camp y 1 más en Perafort. Las personas inscritas en la bolsa son 88, de las cuales 23 son los contratos antes mencionados y las otras 65 restantes se trata de solicitudes de viviendas en municipios donde actualmente no hay ninguna vivienda en la bolsa.

Les personas que necesiten más información se pueden dirigir a la Oficina Local de Vivienda del Tarragonès, ubicada en la calle de las Coques 3 de Tarragona, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. También pueden llamar al 977 244 500 o bien enviar un correo electrónico a habitatge@tarragones.cat