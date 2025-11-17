Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una persona ha sido atropellada a primera hora de la mañana por un coche en la AP-7 en Creixell. Según explica el Servei Català de Trànsit (SCT), los hechos han pasado a las 08.25 horas en el punto kilométrico 228,9 en sentido Barcelona. El hombre habría intentado cruzar la vía, por la que pasan miles de vehículos cada día, cuando ha sido atropellado. El peatón ha resultado herido grave, aunque no se teme por su vida, ha sido trasladado hasta el hospital Joan XXIII.

El incidente ha comportado que uno de los carriles esté cortado a la circulación y hay retenciones de cuatro kilómetros. Hasta el lugar se han desplazado Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat y dos ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).