Detienen en Salou los dos autores de un hurto en el área de servicio Mèdol Nord en la AP-7

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Salou y Vila-seca detuvieron ayer, en este municipio del Tarragonès, a dos hombres de 26 y 33 años, como presuntos autores de un delito de hurto.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 14.35 horas, cuando varias patrullas fueron alertadas de un hurto cometido en el área de servicio Mèdol Nord, ubicada al kilómetro 237 de la AP-7 en Tarragona.

Según las primeras informaciones, mientras uno de los sospechosos distraía el conductor, el otro aprovechaba para robar los objetos. Acto seguido, los dos se marcharon rápidamente del lugar.

Al recibir el aviso, las dotaciones policiales establecieron varios puestos de control en la autopista para intentar localizar el vehículo relacionado con los hechos. Poco después, agentes de paisano, que estaban haciendo tareas de seguridad ciudadana en Salou, detectaron el mismo vehículo estacionado delante de un domicilio de la calle Major.

Después de unos minutos de vigilancia, los agentes observaron cómo los dos hombres salían de la vivienda y los pararon. Los reconocieron de inmediato dado que entre ambos acumulan un total de 107 antecedentes policiales, la mayoría por hurtos. Una vez comprobados los indicios que los vinculaban con los hechos, los mossos los detuvieron hacia las 18.20 h.

Está previsto que los arrestados pasen en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.