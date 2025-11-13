Salou interpone más de 30 multas contra los residuos voluminosos abandonados en la calle

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha reforzado en las últimas semanas el control y las inspecciones para evitar el abandono de residuos voluminosos fuera de los puntos autorizados, especialmente cerca de los contenedores. Se trata de una práctica que deteriora la imagen del municipio, afecta a la convivencia y vulnera las normas básicas de civismo.

Los servicios municipales y la Policía Local han incrementado la vigilancia y ya han impuesto varias sanciones que pueden llegar a los 300 euros, importe que se ha aplicado en la mayoría de los casos.

Durante el 2024 se registraron unas ochenta de denuncias por abandono de voluminosos, 64 de las cuales se sancionó con 300 euros cada una. Con respecto al 2025, ya se han tramitado más de 30 denuncias, prácticamente todas ellas resueltas con la cuantía máxima.

El Ayuntamiento alerta de que estos actos incívicos impactan negativamente en la imagen y la reputación del municipio, referente turístico por todo el país. Además, la retirada de estos residuos abandonados supone un coste económico que acaban asumiendo todos los contribuyentes. También aquellos que actúan con responsabilidad.

El consistorio recuerda que Salou dispone de un servicio gratuito de recogida de residuos voluminosos, accesible a través del teléfono 977 10 16 13, para facilitar a los vecinos y vecinas el correcto depósito de estos materiales y evitar malas prácticas que ensucian y degradan el espacio público.

Paralelamente, la Policía Local seguirá reforzando la vigilancia en los puntos más sensibles del municipio y sancionará las conductas incívicas de las personas que abandonen objetos o muebles sin utilizar los canales adecuados.

El Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo, a la corresponsabilidad y al respeto por lo que es de todos: cuidar Salou, cuidar lo que es nuestro y preservar la imagen del municipio para el bienestar de los residentes y para los millares de turistas y visitantes que recibe cada año.