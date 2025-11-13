El PP denuncia que la Generalitat prohibirá el aparcamiento gratuito a la estación del Camp

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha denunciado que el Gobierno de Illa prohibirá el aparcamiento gratuito en la estación de alta velocidad del Camp de Tarragona. El diputado Pere Lluís Huguet ha propuesto que el aparcamiento provisional, que se tiene que habilitar mientras se construye el low cost, sea gratuito de forma permanente después de las obras.

El diputado ha recordado que los ciudadanos del Camp de Tarragona utilizan este servicio público para ir a trabajar delante el pésimo y deficiente servicio de los Rodalies de Catalunya y que, actualmente, tienen que aparcar al lado de la carretera, con el riesgo en la seguridad de las personas y de los coches que sufren actos vandálicos. Los populares han advertido que la solución que proponen las administraciones es un espacio transitorio hasta que haya otro de pago. «Tienen que construir un aparcamiento provisional y otro que lo hará La Secuita que será el low cost y, por lo tanto, se prohibirá el aparcamiento donde están los coches ahora. Tendremos un aparcamiento de alto coste y otro low cost, pero ninguna opción donde aparcar libremente de forma gratuita», ha lamentado Huguet.

El Partido Popular ha vuelto a presentar otra Propuesta de Resolución instando a la Generalitat en que haya un aparcamiento gratuito y público en una estación que está fuera de los núcleos urbanos. «Lo que queremos desde el PP es que haya un aparcamiento gratuito. ¿Ya tenemos uno de pago, ahora tendremos dos? ¿Las personas queremos acceder a la estación y sólo podremos aparcar pagando, eso es lo que quieren?», ha criticado Huguet.