Nuevas sonoridades para una tradición viva

Después de cuarenta años de trayectoria musical, el músico valenciano Miquel Gil presenta su último trabajo Viajtger (Menuda Gracia, 2024) reivindicando el hecho de hacerse mayor con dignidad, rehuyendo la nostalgia por los tiempos pasados y afirmando que nuestro tiempo es ahora, este que estamos viviendo.

«Antes había un respeto hacia la gente que hacía años. Ahora, parece que te tienes que arrinconar», afirma. «Esta es la intención de Viatger, la de una persona que, como músico, ya tiene un bagaje».

Miquel Gil (Catarroja, 1956), llega este próximo sábado al Casino de Constantí para presentar este trabajo en un concierto que ofrecerá a las ocho de la noche, en el marco del Festival Accents.

De la mano del productor Nelo Alfonso, Gil ha elaborado un disco repleto de patrones tradicionales de los Países Catalanes y del Mediterráneo, pero sin renunciar a la electrónica y a los sonidos contemporáneos. «Ha sido un trabajo de cocción muy lenta que ha durado casi dos años», afirma.

La tradición oral y popular, admite, es la base de todo y me interesa mucho conservar la esencia, pero tampoco puedo evitar que por mi cabeza pasen los Beatles, Led Zeppelin o Radiohead». En este mismo sentido asegura que «la tradición no es una cosa de mármol que no evoluciona y que tienes que seguir de la misma manera que hace 150 años. Al contrario, tienes que evolucionarla y, sobre todo, intentar conseguir que sea útil».

En definitiva, afirma el de Catarroja, «a mí me interesa jugar, chocar, e incorporar a la rueda las cosas que están sucediendo al siglo XXI en el ámbito sonoro y que esta siga rodando».

Viatger ha sido presentado como un trabajo de artesanía musical del siglo XXI. Así y todo, Gil afirma que este disco no supone ninguna ruptura con respecto a trabajos anteriores: «Si coges el disco Orgànic y escuchas la canción Un silenci y, al final, le vas dando volumen, verás que hay un sampler de Led Zeppelin bajado a cuatro veces su velocidad. Aquello lo grabé el año 1999, y el disco se publicó el año 2000».

Para presentar a este Viatger en Constantí el cantaor valenciano actuará en formato dúo con Nelo Alfonso. «Normalmente, actuamos con una formación mayor, pero en este caso será diferente, y eso permitirá que podamos desnudar un poco más las canciones, dejándolas en la esencia e intentando que emocionen».

El concierto, explica, incluirá material del nuevo trabajo, pero también temas de los veinticinco años de trayectoria anterior. Les entradas para el concierto de Constantí tienen un precio de 15 euros y ya se pueden comprar de manera anticipada a través de la web del Festival Accents (www.festivalaccents.cat).