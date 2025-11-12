Detienen a tres personas en Creixell por robar en establecimientos del Tarragonès

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Torredembarra detuvieron el sábado pasado en Creixell a dos hombres y una mujer de 21, 25 y 31 años, como presuntos autores de un delito de hurto. La actuación policial tuvo lugar hacia las 14.30 horas del mismo sábado, cuando una patrulla de agentes de paisano fue alertada de varios hurtos en establecimientos del municipio.

Los mossos se desplazaron hasta el paseo de Miramar, donde los responsables de un establecimiento explicaron que unos desconocidos podrían estar actuando en la zona. Las dotaciones policiales iniciaron la búsqueda de los sospechosos y poco rato después localizaron un vehículo con tres ocupantes que se ajustaban a la descripción de los autores de los hurtos.

Estos hechos se habían producido en un mínimo de tres superficies comerciales de Torredembarra y Altafulla. Los agentes les pararon cuando accedían a Creixell a través de la avenida Juli Cèsar.

Alimentos, bebidas, ropa, calzado y productos de higiene por valor de 3.253 euros

En el cacheo, localizaron una gran cantidad de alimentos envasados con su correspondiente etiquetado dentro de bolsas de basura. Estaban depositados en el maletero a temperatura ambiente y sin ningún recipiente térmico que garantizara el mantenimiento de las condiciones de frío.

También encontraron latas de conservas, café, bebidas, varias golosinas y tabletas de chocolate, prendas de ropa y calzado que también llevaban etiqueta, perfumes y todo tipo de elementos de higiene personal. En total, cinco bolsas llenas con productos valorados en 3.253 euros.

Las tres personas identificadas ofrecieron argumentos incongruentes y contradictorios, y en ningún momento pudieron aportar ningún recibo de compra ni acreditar la procedencia de este material. Tampoco disponían de ningún justificante que demostrara que había sacado dinero de un cajero automático para realizar la compra en efectivo de todo lo que llevaban.

Los mossos constataron que la mujer tenía antecedentes por hurtos en establecimientos comerciales. Asimismo, se determinó que los dos hombres se limitaban a otras tareas como distraer a las víctimas o asegurar la huida del lugar. Los mossos siguen haciendo gestiones en torno a la procedencia de todos los productos intervenidos.

Los tres arrestados pasaron a disposición del juzgado de guardia en funciones del Vendrell este domingo.