Política
Illa visita Els Pallaresos con motivo de las V Jornadas Modernistas
El presidente de la Generalitat ha recorrido la Casa Bofarull y ha firmado el libro de honor del municipio
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este sábado Els Pallaresos y la Casa Bofarull, coincidiendo con la celebración de las V Jornadas Modernistas.
Illa ha conocido de primera mano las actividades programadas, centradas en el año 1904, y ha podido ver de cerca las recreaciones históricas que convertirán el municipio en un escenario del pasado.
Les Jornadas Modernistas de este año se celebrarán los días 8 y 9 de noviembre y tendrán como plato fuerte la recreación de la llegada del rey Alfonso XIII a la villa. Cerca de 200 personas participarán caracterizadas de época en una procesión que empezará en la plaza de la Era y culminará a la iglesia del pueblo, donde se celebrará una breve ceremonia acompañada por la coral local.
Tarragonés
Els Pallaresos 1900: el Rei Alfons XIII entra en escena
Cristina Serret
Entre las novedades de este año destaca la Calle de los Oficios Antiguos, donde los visitantes podrán ver y aprender oficios que prácticamente han desaparecido. Habrá demostraciones en directo y talleres didácticos situados en las calles Alt y Mestre Gols, ofreciendo una experiencia interactiva para todos los públicos.