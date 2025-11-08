Illa visita Els Pallaresos con motivo de las V Jornadas Modernistas

Imagen de Salvador Illa durante su visita a las V Jornadas Modernistas de los PallaresesCedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este sábado Els Pallaresos y la Casa Bofarull, coincidiendo con la celebración de las V Jornadas Modernistas.

Illa ha conocido de primera mano las actividades programadas, centradas en el año 1904, y ha podido ver de cerca las recreaciones históricas que convertirán el municipio en un escenario del pasado.

Les Jornadas Modernistas de este año se celebrarán los días 8 y 9 de noviembre y tendrán como plato fuerte la recreación de la llegada del rey Alfonso XIII a la villa. Cerca de 200 personas participarán caracterizadas de época en una procesión que empezará en la plaza de la Era y culminará a la iglesia del pueblo, donde se celebrará una breve ceremonia acompañada por la coral local.

Entre las novedades de este año destaca la Calle de los Oficios Antiguos, donde los visitantes podrán ver y aprender oficios que prácticamente han desaparecido. Habrá demostraciones en directo y talleres didácticos situados en las calles Alt y Mestre Gols, ofreciendo una experiencia interactiva para todos los públicos.