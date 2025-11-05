El barrio de Vila-seca que tendrá un nuevo aparcamiento 24 horas en la zona deportiva

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca ha aprobado el proyecto básico y ejecutivo para las obras de mejora y adecuación de la zona deportiva del barrio de La Plana, con el objetivo de habilitar una nueva zona de estacionamiento público. El proyecto responde a la necesidad detectada en los últimos años de ampliar las plazas disponibles en este núcleo, y se sitúa en el ámbito norte del recinto deportivo, donde ya se había ejecutado previamente una plantación de arbolado en retícula.

Las actuaciones prevén la retirada de todas las puertas de acceso para garantizar el uso público y abierto del espacio las 24 horas del día, así como la reparación de un tramo de pavimento deteriorado. El proyecto incluye la pavimentación del área de aparcamiento, con la delimitación de las plazas y el sentido de circulación, la creación de una acera para facilitar el acceso de los peatones y el giro de los vehículos, y la instalación del alumbrado necesario para su funcionamiento nocturno. También se contempla la preinstalación de cámaras de seguridad y la eliminación parcial de los cerramientos actuales para mantener su carácter público.

El presupuesto de ejecución material de las obras es de 148.984,51 euros, mientras que el presupuesto de ejecución por contrato asciende a 214.522,80 euros. Una vez aprobado el proyecto, se iniciará el procedimiento de contratación para adjudicar los trabajos a una empresa cualificada.

Esta actuación mejorará la movilidad y la accesibilidad del barrio, favoreciendo el uso público de la zona deportiva y proporcionando un espacio más ordenado, seguro y funcional para los vecinos.