Salou establece nuevos puentes hacia la cultura del vino

Poco más de cuatro de cada diez botellas de vino que se sirven en restaurantes catalanes pertenecen a denominaciones de origen catalanas. Así lo reflejan los datos del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), una cifra que vendría a confirmar el extendido sentimiento del sector viticultor de nuestra casa, que a menudo lamenta que le cueste excesivamente llegar en las cartas de nuestros restaurantes.

Conscientes de que para salvar algunas distancias a menudo hay que construir puentes, los responsables del SAVI, la Feria del Vino de Salou que este fin de semana se estrena en la capital de la Costa Daurada, han decidido arrancar los actos previos de la feria con una mesa redonda entre responsables de buena parte de las denominaciones de origen participantes y restauradores, sumilleres y profesionales del sector.

El hotel Olympus Palace salouense –organizador técnico de la feria– y el señor Gil Cristià, representando de la propiedad del establecimiento, han actuado como anfitriones de un encuentro que ha querido servir para poner sobre la mesa inquietudes, ideas y la realidad que rodea el día a día de los viticultores, bodegas y DO tarraconenses, pero también de los restauradores y sumilleres.

En este sentido, Elisabeth Sáez, de la DO Conca de Barberà, ha reconocido que, a pesar de la divulgación y la promoción que hacen de variedades autóctonas como el Trepat, «todavía se hace difícil llegar a restaurantes de la costa», de manera que ha animado a los profesionales a «descubrir el producto de casa y apostar por él». En esta misma línea se expresaba Jordi Rius, de la DO Terra Alta, que ha animado a pisar el territorio y a «charlar y conocer» sus bodegas. Por su parte, Maria Rosa Blanch, de la DO Tarragona, ha reconocido haber tenido problemas de acceso al mercado profesional, aunque también ha querido dejar claro que se han ido revirtiendo haciendo un esfuerzo organizando actividades y promocionando las bodegas.

En el caso de la DO Montsant, Sergi Montalà ha remarcado la necesidad de salir a explicar los vinos que se hacen en nuestra casa y sus rasgos diferenciales, «dando valor al terruño y a la diversidad». Igualmente, Montalà ha querido insistir en la necesidad en tener una complicidad con el territorio y todos sus agentes con el fin de defender nuestros productos mutuamente, tanto si se habla de pescado, de marisco o de agricultura.

Finalmente, Antoni Castellà, ha querido remarcar el papel de la DO Cataluña como «DO de coexistencia», dado que acoge muchos vinos que, por innovación o variedades, no pueden acogerse otras denominaciones. Este mismo hecho, según Castellano, también hace que los vinos de la DO Cataluña sean «más flexibles y también más innovadores», como en el pasado con los tapones sintéticos o de rosca y, actualmente, como pioneros en el envasado de vino en lata.

En el caso de los restaurantes, el chef Sergi Palacin, del restaurante Hiu, ha reclamado más formación en sumilleres para poder explicar y vender el vino a clientes que a veces no están abiertos a vinos diferentes a los que conocen», recordando mucha clientela extranjera «no es consciente de que hay más vinos en nuestra casa más allá de la Rioja o la Ribera del Duero».

En un sentido similar se ha expresado Joan Pedrell, histórico chef de Casa Amento, que ha expuesto que «se tiene que hacer un esfuerzo en promoción, hacerlo bien e insistir, para informar más pero también para fidelizar más».

El sector de la restauración cree que hay que abrir más líneas de colaboración entre cocina y viticultura para conocer más directamente el producto y sus características. También se ha destacado la necesidad de crear nuevos espacios e iniciativas como la del SAVI donde compartir necesidades e inquietudes de los dos sectores. Asimismo las DO se han comprometido a hacer más divulgación y pedagogía de sus vinos con el mundo de la cocina y también a las escuelas de hostelería.

Todas las denominaciones de origen tarraconenses presentes en la mesa redonda, en más de la DO Cava y de la DOQ Priorat, se podrán descubrir durante los tres días de SAVI (7, 8 y 9 de noviembre) en el hotel Olympus Palace y la calle Saragossa de Salou.