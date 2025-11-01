El Salouween trae la magia y el miedo de Halloween a las calles de Salou

El Salouween Street ha sido el punto neurálgico de la jornada, con más de 30 estands de establecimientos localesAyuntamiento de Salou

Las principales calles de Salou vivieron este viernes una de las noches más espectaculares del año. Centenares de familias, vecinos y visitantes venidos de todas partes llenaron las principales arterias del municipio para disfrutar de una fiesta que combina diversión, fantasía y una buena dosis de sustos: el Salouween Street y la Salouween Parade, dos propuestas que ya se han consolidado como uno en lo referente al municipio.

Las calles se transformaron en un escenario digno de una película de terror. Zombis, esqueletos, fantasmas, muertos vivientes y personajes de cine salieron a conquistar el paseo Jaume I, convirtiéndolo en una avenida del pánico y la diversión. Niños y niñas, padres y madres, grupos de amigos y familias enteras lucieron disfraces espectaculares y maquillajes dignos de un estudio de cine.

El Salouween Street fue el punto neurálgico de la jornada, con más de 30 estands de establecimientos locales que ofrecieron productos gastronómicos, música en directo, talleres infantiles y pintacaras. La decoración del paseo —con calabazas, teas, paja, humo, tejidos de telarañas y una ambientación sonora inquietante— hizo las delicias del público.

Los más pequeños disfrutaron de los talleres de máscaras y maquillaje, mientras que los mayores se dejaron llevar por el ambiente festivo y la oferta gastronómica. La participación del tejido comercial fue clave para reforzar esta experiencia, que año tras año consolida Salou como un destino familiar y de ocio todo el año.

El alcalde de Salou, Pere Granados, acompañado de varios concejales y concejalas, recorrió la zona para saludar los participantes y comerciantes, y destacó ante los medios el éxito y la vitalidad que se respiraba en el municipio.

Iniciamos otro fin de semana lleno de actividades. Salou está pletórico, con muchísima afluencia de visitantes y residentes disfrutando de todas las actividades programadas. Estamos muy contentos con que la desestacionalización sea una realidad», afirmó Granados.

La jornada culminó con la Salouween Parade, el gran desfile nocturno que convirtió el centro de la ciudad en un festival de luces, música y color. Comparsas, grupos disfrazados y carrozas decoradas desfilaron por el paseo entre sustos y caras de emoción. Los personajes más terroríficos —brujas, demonios, esqueletos gigantes o payasos diabólicos— bailaron al ritmo de coreografías espectaculares.