Salou activa una nueva edición de los 'Bons Salou' para impulsar el comercio local

La campaña está destinada a fomentar el consumo del comercio de proximidad y dinamizar la economía localGerard Martí

El Ayuntamiento de Salou, a través de la Concejalía de Dinamización Económica, pone en marcha una nueva edición de la campaña 'Bons Salou', una iniciativa destinada a dinamizar el tejido comercial y hostalero del municipio, fomentar el consumo de proximidad y reforzar la reactivación económica del comercio local.

La campaña se activará el 5 de noviembre y se mantendrá hasta el 5 de diciembre, coincidiendo con el periodo previo a la campaña de Navidad, un momento clave para las ventas. En esta edición, unos noventa de establecimientos ya se han inscrito para participar, y las adhesiones continúan abiertas para que más comercios, bares, restaurantes y servicios se puedan sumar los próximos días.

Cómo funcionan los 'Bons Salou '

Para beneficiarse de esta acción, los clientes tendrán que registrarse, sólo una vez, en la web bons.salou.cat, que estará operativa a partir del 5 de noviembre.

Una vez completado el registro, recibirán un SMS de confirmación y ya podrán dirigirse directamente a los establecimientos adheridos para disfrutar de los descuentos.

Los comercios aplicarán un 30% de descuento en las compras, con un máximo de ahorro de 30 euros por persona y sin importe mínimo por compra, hasta un máximo de 100 euros en compras totales.

En total, el consistorio destina 100.000 euros en esta nueva edición, que se traducirán en descuentos directos para los consumidores y en un impacto económico estimado muy superior sobre el comercio local, gracias al efecto multiplicativo del gasto.

Compromiso con el comercio de proximidad

Con esta nueva edición, Salou reafirma su compromiso con la promoción del comercio local y la dinamización económica, poniendo a disposición de la ciudadanía una herramienta útil para disfrutar de descuentos y dar apoyo en el sector de proximidad.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha subrayado que «esta iniciativa es una muestra clara de nuestra voluntad de estar al lado del comercio local y de los profesionales que, día a día, contribuyen a generar actividad y empleo. Los 'Bons Salou' son una manera práctica y directa de devolver a la ciudadanía parte del esfuerzo colectivo, fomentando al mismo tiempo la vitalidad económica del municipio».

Por su parte, el concejal de Dinamización Económica, Héctor Maíquez, ha destacado que «esta nueva edición llega con muy buena acogida y con más establecimientos inscritos cada año. Los 'Bons Salou' son una herramienta efectiva para incentivar las compras y mantener vivo nuestro comercio de proximidad, que es uno de los motores sociales y económicos de Salou».