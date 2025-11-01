Accidente en Torredembarra: dos heridos leves al volcar un vehículo en la N-340

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este sábado por la mañana, un vehículo ha salido de la vía y ha volcado lateralmente en Torredembarra, en la N-340, al lado del karting de Altafulla. Dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Los dos ocupantes del coche han resultado heridos leves y han sido atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat.

Los bomberos han limpiado la calzada y han desconectado las baterías del vehículo y han limpiado la calzada para garantizar la seguridad de la zona.