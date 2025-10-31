Detienen a tres ladrones en Vila-seca especializados en hurtos con el método de la 'mancha'

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a tres hombres -de 31, 35 y 59 años- como presuntos autores de un delito de robo o hurto de uso de vehículo. Además, uno de ellos, tenía vigentes dos órdenes de detención por otros hurtos. Los hechos tuvieron lugar hacia las once de la mañana, cuando una patrulla de paisano observó un vehículo estacionado en la zona de carga y descarga de un hotel de la Pineda.

Los agentes vieron cómo dos personas con gorra y mochilas negras subían rápidamente al coche y salían a gran velocidad en dirección a la C-31B. Los mossos les pararon y comprobaron que el vehículo constaba como sustraído y que el conductor no disponía de permiso de conducir.

En el cacheo en el coche localizaron varios objetos que habitualmente se utilizan para ejecutar hurtos con el método de la 'mancha', que consiste en distraer a la víctima mientras se le lanza un líquido en la ropa y a continuación los ladrones le ayudan a limpiarle.

En aquel momento, le sustraen las pertenencias y huyen rápidamente con un vehículo que les espera en marcha. Los policías les encontraron una docena de gorras, dos mochilas vacías, un tarro de plástico con salsa, gafas sin cristales, gafas de sol, una bufanda, un paquete de mascarillas quirúrgicas y un par de calcetines.

Por todo ello, quedaron detenidos. Conjuntamente, acumulan 51 antecedentes policiales, la mayoría por hurtos. De estos, más de una cuarentena corresponden a uno de los arrestados. Está previsto que los tres pasen a disposición del juzgado de guardia de Tarragona en las próximas horas.