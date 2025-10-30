Torredembarra impulsa un proyecto para estudiar y proteger el fondo marino de su litoral

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra ha presentado este jueves el denominado proyecto Marlin, para estudiar y proteger el fondo marino de su litoral. La inIciativa tiene como objetivo caracterizar y difundir la riqueza de los fondos marinos y su relación con el patrimonio pesquero local.

El proyecto está financiado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Agricultura, la Generalitat y el consistorio, con el apoyo del Grupo de Acción Local de Pesca (GALP) y está impulsado por la entidad Natural Art Reef. El eje central es crear una plataforma de monitorización y detección del cambio con el fin de obtener datos sobre la estructura y la función de los ecosistemas marinos locales, así como su respuesta ante el cambio climático.

Gracias a esta herramienta, se desarrollarán mapas detallados de los fondos marinos y se localizan áreas de alto interés ecológico, que se integrarán en una carta interactiva accesible para la ciudadanía y las entidades gestoras. El estudio incluye el análisis de la biodiversidad y del estado de los ecosistemas, y se completará con acciones de divulgación para acercar este patrimonio submarino a todo el mundo.

En los primeros estudios del equipo científico en Torredembarra, se han documentado una gran variedad de hábitats de alto interés para la conservación. Este trabajo ha servido de base para crear una nueva propuesta de ampliación de la Xarxa Natura 2000, con el objetivo de incluir estos hábitats submarinos, garantizar la protección efectiva a largo plazo y consolidar la zona como un espacio relevante para la investigación marina. El presupuesto del proyecto es de 29.500 euros.