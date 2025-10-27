La Canonja y el ICIQ renuevan el convenio de colaboración para impulsar la ciencia y la educación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) y el Ayuntamiento de la Canonja han renovado el convenio de colaboración que mantienen desde el año 2021, reafirmando su compromiso conjunto con la promoción de la ciencia, la educación y la sostenibilidad en el municipio.

Este acuerdo prevé una subvención para el ejercicio 2025 y permitirá seguir impulsando el Proyecto Verde, Educacional y Científico de la Canonja, una iniciativa que busca acercar la investigación en química verde a la ciudadanía y contribuir al desarrollo educativo y sostenible del territorio.

El proyecto se desarrolla a través de dos líneas principales: por una parte, donante a un investigador predoctoral que trabaje en el ámbito de la química verde dentro de un grupo de investigación del ICIQ; y por la otra, organizando actividades dirigidas a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, así como personas adultas y de la tercera edad, con el objetivo de fomentar vocaciones científicas, estimular el pensamiento crítico y promover la alfabetización científica.

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha estado todo un éxito, llegando a centenares de personas a través de talleres, charlas e iniciativas educativas. Tanto el Ayuntamiento como el ICIQ valoran muy positivamente la colaboración de estos últimos años.

«Este convenio es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones puede generar un impacto real en la sociedad. Estamos muy satisfechos de los resultados alcanzados hasta ahora, y seguimos comprometidos con el objetivo de hacer llegar la ciencia a todo el mundo, especialmente en los más jóvenes», ha declarado Emilio Palomares, director del ICIQ.

«Para la Canonja es un orgullo seguir trabajando codo con codo con el ICIQ en un proyecto que pone la ciencia y el conocimiento al servicio de la ciudadanía. Esta colaboración, que ya suma cinco años, demuestra que la inversión en educación e investigación es también una inversión en el futuro de nuestro municipio», ha afirmado el alcalde de la Canonja, Roc Muñoz.