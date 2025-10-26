El tarraconense Ricard Lorenzo se corona como Míster International España 2025 en Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Teatro Auditorio de Salou (TAS) fue, anoche, el escenario de una de las galas más esperadas del año: la final del certamen Míster RNB España 2025, que ha reunido a los cincuenta candidatos más destacados del país en una velada llena de emoción, nervios y sueños cumplidos.

Con la sala llena hasta la bandera —entre familiares, amigos, prensa y seguidores—, el acto culminó con la proclamación de los nuevos representantes de la belleza masculina española, que llevarán con orgullo la bandera del país a las pasarelas internacionales:

Guillermo Lago, de Pontevedra, fue coronado Míster Supranational España 2025, mientras que el título de Míster Global España 2025 se lo llevó Abel Villamor, de La Rioja. Ricard Lorenzo, de Tarragona, es el nuevo Míster International Espanya 2025.

Durante el próximo año, las bandas que los acreditan como embajadores de la imagen y del talento español por todo el mundo los acompañarán en esta nueva etapa profesional llena de retos e ilusiones.

La gala, conducida con elegancia y dinamismo por Juan Delgado, mantuvo al público pendiente durante más de dos horas, con coreografías, desfiles y momentos de auténtica emoción. El jurado —formado por personalidades del mundo institucional, mediático y de la moda— ha tenido una tarea compleja para valorar el carisma, la presencia, la actitud y los valores humanos de cada uno de los aspirantes.

El momento más solemne de la noche llegó cuando el alcalde de Salou, Pere Granados, subió al escenario para entregar la banda principal a los nuevos ganadores, destacando «el valor, la constancia y la superación personal que representan a estos jóvenes, así como la imagen positiva que proyectan de nuestro país y de Salou como ciudad anfitriona».

Granados también tuvo un gesto muy especial con ellos: les entregó un pin con el escudo de Salou, convirtiéndolos simbólicamente en embajadores de Salou por el mundo, e invitándolos a llevar el nombre del municipio con orgullo en todos los escenarios internacionales donde representen España.

Además de los títulos principales, también se entregaron bandas especiales como la de Míster Fotogénico y el reconocimiento Míster Turismo Salou, que este año fue para el candidato Pol Badia, por su destacada promoción del municipio a través de las redes sociales durante el certamen. Les suyas publicaciones mostrando la belleza de las playas, los miradores y los rincones de Salou consiguieron «un gran impacto y van ayudado a difundir una imagen moderna, atractiva y viva de la ciudad».

Durante la gala, el alcalde Pere Granados también recibió y saludó al alcalde de Coín (Málaga), que viajó hasta Salou para dar apoyo al candidato malagueño y conocer el certamen.

Para muchos participantes, esta experiencia fue mucho más que un concurso de belleza. Supuso «una gran prueba de superación personal, un viaje para descubrir sus fortalezas, debilidades y oportunidades, y una manera de entender que la belleza verdadera nace del carácter, el esfuerzo y la voluntad de crecer».

Durante su estancia en Salou, los candidatos han podido descubrir el municipio y su patrimonio, visitando la Torre Vella —con la exposición Re/Taules del artista David Callau-, la Ruta de los Chalets Modernistas, los 43 miradores del Camí de Costa y la exposición deportiva Leyendas del Deporte. También han presentado sus proyectos sociales delante de las personas mayores de Salou, demostrando que detrás de cada míster hay valores, compromiso y sensibilidad.

Coincidiendo con el cambio de hora de invierno, los nuevos Místers RNB España 2025 han tenido una hora más para celebrar su victoria y compartir abrazos con los compañeros, en un ambiente de hermandad y alegría que resume a la perfección el espíritu del certamen.