El paseo Jaume I de Salou se convierte en una exposición de coches clásicos

Algunos de los vehículos que han participado en el encuentro.Ayuntamiento de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El sábado por la mañana, el paseo Jaume I de Salou se llenó de joyas automovilísticas con motivo del 60.º Rally Catalunya-Costa Daurada. Aunque el cielo se mantuvo nublado y sin sol, el ambiente estuvo radiante gracias a la presencia de un centenar de coches clásicos que cautivaron la atención de todo el mundo.

Los vehículos, verdaderas reliquias en motor, estuvieron expuestos a lo largo de un tramo del paseo para que vecinos, aficionados y visitantes pudieran admirarlos de cerca, como si se tratara de un auténtico museo al aire libre. Modelos históricos, restaurados con cuidada y orgullo por sus propietarios, han hecho las delicias del público, despertando recuerdos, emociones y muchas fotografías.

La exposición forma parte de los actos paralelos al 60 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, que convierte una vez más Salou en capital del motor y en punto de encuentro de aficionados y coleccionistas de todas partes.

El alcalde de Salou, Pere Granados, destacó que «este tipo de iniciativas dan vida en nuestro paseo y conectan la historia del motor con nuestra ciudad, que es referente internacional en el ámbito automovilístico. Salou no sólo acoge pruebas deportivas de primer nivel, sino que también sabe poner en valor su patrimonio y su pasión por el motor de una manera abierta y accesible para todo el mundo».

Durante toda la mañana, el paseo más emblemático de Salou fue un espacio de reencuentro con la historia del automovilismo y una ocasión única para revivir la elegancia y el carácter de otra época sobre cuatro ruedas.