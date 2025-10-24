Detectan dos establecimientos de Torre sin licencia y uno sin seguro durante una inspección

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Torredembarra e Inspección de Trabajo, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, llevaron a cabo un dispositivo conjunto de inspección laboral y administrativa el 17 de octubre, por la tarde, en cuatro establecimientos del municipio (tres locales de hostelería y un supermercado). El objetivo del dispositivo era comprobar el cumplimiento de la normativa laboral y municipal y fomentar la convivencia y la seguridad en los establecimientos abiertos al público.

Inspección de Trabajo documentó varias irregularidades laborales. Concretamente, cuatro personas sin contrato, así como incidencias en la cotización de trabajadores.

La Policía Local levantó actas administrativas por deficiencias documentales y de señalización, como la falta de cartelería obligatoria, irregularidades en materia de seguridad contra incendios y deficiencias higiénicas en algunos establecimientos. También se detectaron dos establecimientos sin licencia y uno de estos sin seguro.

Este dispositivo forma parte de las acciones de coordinación entre administraciones para garantizar que la actividad económica en el municipio se desarrolle de acuerdo con la normativa y con condiciones seguras tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.