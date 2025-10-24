Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de la Canonja ha celebrado una sesión extraordinaria este jueves para tratar tres puntos que necesitaban su aprobación urgente y no podían esperar a la sesión ordinaria de noviembre. El primer punto fue la aprobación, con los votos de PSC y ERC a favor y Som Poble en contra, de modificaciones a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida y eliminación de basura, que permitirá a los sujetos pasivos de la tasa disfrutar de una bonificación de 30% en la cuota siempre que utilicen el centro de reciclaje fijo municipal un mínimo de 3 veces al año, previa acreditación. Esta bonificación se aplicará en el ejercicio fiscal siguiente en el de la acreditación.

El siguiente punto a tratar fue la aprobación, por unanimidad, de las bases reguladoras de la concesión de ayudas al comercio local para los ejercicios 2025 y 2026. Podrán acceder a estas subvenciones las personas físicas, sociedades limitadas, sociedades anónimas, cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica legalmente constituidas que realicen su actividad en el municipio de la Canonja. Se establecen unos topes de subvención en función de la superficie del local y del tipo de actividad que se realiza.

Finalmente, con los votos a favor de PSC y Som Poble, el pleno aprobó la propuesta de constitución, junto con otros municipios, de la Asociación para el Impulso Metropolitano del Camp de Tarragona una entidad que tiene como objetivo servir de plataforma institucional de promoción de los intereses comunes de los municipios del ámbito central del Camp de Tarragona y en especial para la generación de visión metropolitana compartida, orientada a la construcción progresiva de un espacio metropolitano del Camp de Tarragona. Esta asociación tendrá sede en la Canonja situando el municipio como referente central metropolitano.

El mismo día, en una sesión previa, la junta de gobierno local aprobó la adjudicación de las obras de mejora del alcantarillado municipal que va desde la calle Bellavista, al Sector Norte, hasta el barranco de desagüe en el sur del Campo de Deportes. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Tecnología de Firmes S. A., por el precio de 448.880€ más IVA.