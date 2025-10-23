Detienen en Francia un preso que se escapó de la prisión del Catllar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La policía de Francia ha detenido a un hombre de 38 años que se había fugado durante una salida programada de la cárcel de Mas d'Enric del Catllar. Este, que llevaba tres años en paradero desconocido, fue arrestado duranto un control de carretera en la localidad de Montpellier, según ha adelantado el Diari de Tarragona.

El individuo se escapó en verano del 2022 durante una salida programada mientras cumplía condena superior a los nueve años de prisión por varios delitos: proxenetismo, robo en interior de domicilio, robo de vehículos, falsificación de documento público y conducción sin permiso. En el momento de la desaparición aún le quedaba por cumplir gran parte de la condena. Este cuenta con 14 antecedentes policiales.

El pasado 16 de octubre el hombre fue extraditado a España y ha vuelto a la prisión de Mas d'Enric para seguir cumpliendo con su condena.