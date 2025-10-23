La ciudad de Tarragona que supera a Madrid y Barcelona: entre las más saludables de España

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La ciudad de Vila-seca ha alcanzado el décimo puesto en un prestigioso ranking nacional que evalúa la calidad de vida y el bienestar en más de 200 municipios españoles. El estudio, realizado por el servicio médico en línea ZAVA, analiza factores como la cantidad de parques, gimnasios, rutas para caminar, calidad del aire y la proporción de comercios de comida saludable frente a opciones menos saludables.

Con una puntuación global de 8,48 sobre 10, Vila-seca destaca por ofrecer un entorno ideal para un estilo de vida activo y equilibrado. Cuenta con casi 240 parques por cada 10.000 habitantes, más de 10 gimnasios y numerosos espacios acuáticos, además de mantener un índice de calidad del aire considerado bueno según los estándares europeos, lo que la posiciona por delante de grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

El informe subraya que las ciudades de menor tamaño, como Vila-seca, suelen contar con mejores condiciones para fomentar hábitos saludables, gracias a una menor contaminación y una mayor disponibilidad de zonas verdes y servicios orientados a la actividad física. Esto contribuye a que sus habitantes disfruten de un bienestar superior y una mejor calidad de vida.

Top-10 ciudades españolas más saludables Clasificación de las ciudades españolas de más de 17.000 habitantes con mayor índice de bienestar Posición Ciudad N.º de parques N.º de gimnasios Espacios para nadar Rutas para caminar Comercios saludables Comercios no saludables Índice de calidad del aire Puntuación /10 1.º Teruel 475 113 825 69 134 195 26 9,05 2.º Pollença 73 14 1 549 10 43 45 17 8,99 =3.º Lugo 148 43 98 15 45 79 19 8,89 =3.º Orihuela 172 24 2 132 2 24 31 21 8,89 4.º Sant Celoni 53 9 149 10 13 9 22 8,86 5.º Benavente 64 15 114 2 12 10 6 8,75 6.º Guadalajara 448 52 1 126 23 63 98 50 8,69 7.º San Bartolomé de Tirajana 61 7 280 6 28 32 16 8,67 8.º Los Barrios 80 21 704 5 31 35 34 8,57 9.º Jaén 191 40 323 22 65 76 55 8,51 10.º Vila-seca 240 11 167 1 40 42 23 8,48

Entre las ciudades más saludables del país, Vila-seca comparte lista con Teruel, que encabeza el ranking, y Pollença, Lugo o Orihuela, que también figuran entre las primeras posiciones. La presencia de estos municipios refleja una tendencia creciente hacia entornos urbanos más sostenibles y comprometidos con el bienestar de sus residentes.

El estudio también pone en valor la importancia de una planificación urbana eficiente que facilite el acceso a espacios deportivos y recreativos, así como la oferta de opciones alimentarias saludables. En Vila-seca, estos factores se combinan para ofrecer un entorno que promueve la salud física y mental de su población.