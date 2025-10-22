‘Salouween’ inundará comercios y calles de terror con más propuestas infantiles

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El terror volverá a las calles y comercios de Salou entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre con el Salouween. La nueva edición del festival, traerá propuestas interactivas y, este año, más actividades para los niños como principal novedad.

El municipio empezó a prepararse el 14 de octubre, con la decoración de todos los escaparates de los negocios participantes en las semanas de horror. Las actividades consolidadas que seguirán figurando en el programa serán el Truco o trato, en la plaza del Carrilet, donde los negocios ofrecerán golosinas y chocolatinas, y el Salouween Street, que recorrerá el paseo Jaume I. Esta iniciativa, que traerá música, acontecimientos de restauración y shows con una zona infantil, se celebrará el día «más terrorífico del año», el 31 de octubre, y los días 1 y 2 de noviembre, de 12.00 a 00.00 h.

La Masia Tous ha sido el escenario escogido para presentar un programa que pretende «dinamizar la economía del municipio y la cultura tradicional», de acuerdo con el alcalde de Salou, Pere Segura. El Salouween se ha estrenado de la mejor manera con una «escalofriante» performance, Salou Z, a cargo de Cristina Muñoz y la Escuela de Teatro Aura. Una actuación que podrá reservarse de manera gratuita para experimentarla los días 22 y 23 de octubre en la Masia Tous, que se convertirá en el último reducto de supervivientes de la Costa Daurada de un ataque de muertos vivientes.

Por primera vez, las propuestas también abrirán al público la Salouween Parade, un desfile de monstruos y zombis por las calles del municipio. «Podremos ver muertos vivientes caminando por las calles de Salou», ha explicado Júlia Gómez, concejala de Festes. La iniciativa abrirá al público un taller de maquillaje, también en la Masia Tous el día 30 de octubre para salir a las calles con el aspecto más aterrador. La entrada será gratuita, a partir de las 17.30 h, y los participantes que lleven su propio disfraz podrán unirse al desfile general, que tendrá un recorrido entre las calles Maria Castell y Jaume I.

Impulso del municipio

Como ha destacado el alcalde Pere Granados, «con el Salouween queremos que la ciudad viva una experiencia colectiva, llena de creatividad y participación, donde el talento local y el espíritu festivo se dan la mano para hacer vibrar Salou». El alcalde ha destacado que la propuesta «no cierra una temporada» sino que empieza la temporada de otoño y la de primavera. «Ayudará al turismo del municipio y aportará sostenibilidad social, también a los negocios», ha afirmado Granados, que ha destacado que el Salouween es el acontecimiento anual que trae a más visitantes al municipio.

La festividad, además, contará con pasajes infantiles con el Club Xic's encantado, entre el 24 y 25 de octubre, y experiencias como el Five Nights at Freddy's, que traerá una experiencia inmersiva de realidad virtual ambientada en un establecimiento lleno de animatrónicos. También se celebrarán chocolatadas el mismo día 30 y una zumba solidaria con concurso de disfraces, el día 2 de noviembre.

Durante los días de «terror» que se vivirán en el municipio, habrá maratones de maquillaje para los más pequeños. Por las calles del municipio se podrán encontrar actividades para visitantes de todas las edades, en una edición pensada para visibilizar el comercio local.

Después de una última edición marcada por la DANA en Valencia, que obligó a aplazar algunas actividades, el municipio de Salou volverá a disfrutar del Salouween, esta vez, enfocado a los más pequeños y con más acontecimientos abiertos al público para disfrutar de actividades familiares.