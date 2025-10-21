Salou acoge el acto de imposición de bandas a los 52 candidatos a Míster RNB España 2025

La ceremonia se ha celebrado en la Vela de Salou, en la zona de los Pilones.Ayuntamiento Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou ha vivido este lunes el acto oficial de imposición de bandas a los 52 candidatos que aspiran al título nacional de Míster RNB España 2025. La ceremonia, celebrada en la Vela de Salou, en la zona de los Pilones, ha sido presidida por el alcalde Pere Granados, que ha dado la bienvenida institucional a los representantes de todas las provincias de España.

En su intervención, el alcalde ha subrayado que esta tercera edición masculina de Míster RNB España «convierte Salou, durante una semana, en la capital española de la belleza masculina», y ha querido valorar el compromiso social y humano de los candidatos.

Por su parte, Juan Delgado, presidente de Miss y Míster RNB España, ha destacado que «Salou es una ciudad comprometida, hospitalaria y con un encanto único, un escenario ideal para un acontecimiento de este nivel».

La gala final de Míster RNB España 2025 se celebrará este sábado, a las 22 horas, en el Teatro Auditorio de Salou, donde se coronará el nuevo representante de la belleza masculina nacional, en una velada que promete emoción, elegancia y espectáculo.