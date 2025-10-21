Mazoni presenta en Altafulla su nuevo disco 'Banderes per daltònics'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El artista ampurdanés Mazoni llega a Altafulla el sábado 25 de octubre a las 20.00 h para presentar su nuevo trabajo discográfico, Banderes per daltònics (Bankrobber, 2025), en un concierto que tendrá lugar en el Casal Cultural la Violeta.

Con este espectáculo, Mazoni vuelve al pop exquisito de sus inicios, aquel que lo llevó a crear canciones que ya forman parte de la cultura popular catalana como No tinc temps o Eufòria. Después de un silencio discográfico de cuatro años, la vitalidad, las melodías instantáneas y las letras singulares e inconfundibles vuelven a situarse en el centro de su universo creativo.

El nuevo álbum está producido por un miembro histórico del grupo, Aleix Bou, y cuenta con 11 canciones. Se trata del 11.º álbum de la discografía del grupo ampurdanés liderado por Jaume Pla, continuador de una trayectoria que ha dado temas emblemáticos como No tinc temps, Eufòria, Ei, que surt el sol!, La promesa o A.I.L.O.D.I.U..

El concierto, de 80 minutos de duración, forma parte de la programación de otoño del Casal Cultural la Violeta, y está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Altafulla.

Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.casalvioleta.cat a un precio de 10 euros. Menores de 5 años gratuito; de 5 a 11 años a 5 €; de 12 a 30 años a 7 €; mayores de 65 años a 8,50 €; personas en situación de paro (DARDO) a 5 € y personas con movilidad reducida usuarias de silla de ruedas a 5 €.