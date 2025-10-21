Detienen in fraganti a tres ladrones en Constantí por robo con fuerza en una nave

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Tarragona con el apoyo de efectivos de la Policía Local de Constantí, detuvieron este domingo en este municipio del Tarragonès a tres hombres de 28, 36 y 40 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Además, a uno de ellos se le atribuye un delito de hurto.

Los hechos tuvieron lugar el mismo domingo alrededor de las 13.00 horas cuando se recibió el aviso de un posible robo en una nave de la calle de Alemanya de Constantí. Al llegar al lugar y con el apoyo de agentes de la Policía Local, rodearon la nave y comprobaron que en el interior había tres desconocidos que habían saltado un muro de unos dos metros de altura.

Al darse cuenta de la presencia policial, los ladrones intentaron huir rápidamente en un vehículo que tenían estacionado en la misma calle pero los agentes consiguieron interceptarlos. Por todo ello los mossos los acabaron deteniendo en los tres.

Está previsto que los tres detenidos, los cuales acumulan cerca de un centenar de antecedentes policiales pasen en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona