La 14.ª Feria de la Cerveza Artesana de Torredembarra cierra con 11.000 visitantes

La 14.ª Feria de la Cerveza Artesana de Torredembarra, celebrada del 17 al 19 de octubre, en la plaza del Castell, ha vuelto a cerrar las puertas con un balance muy positivo: una asistencia de los alrededores de 11.000 personas. Durante los tres días de feria, se han servido 2.450 litros de cerveza y se han vendido 2.566 vasos, para poder degustar las propuestas artesanas de los 11 productores que finalmente han participado (con una bajada de última hora).

Los conciertos y Dj. que pusieron la nota musical los tres días de la Feria contaron con la presencia de unos 2.500 personas de público en total. Las catas que se llevaron a cabo los tres días agotaron plazas. Participaron 120 personas en total, distribuidas en los tres maridajes de cervezas y quesos catalanes que eran la novedad de este año y una cata de cerveza artesana y muestra del proceso de elaboración. La visita guiada al Castillo y al Casco antiguo del domingo por la mañana reunió a 33 participantes.

Otro de las actividades complementarias destacadas fue el Encuentro del Incombustible Scooter Club del sábado por la mañana, con la participación de 50 motocicletas. El espacio de juegos infantiles fue un éxito entre los más pequeños, con unos 350 niños y niñas participantes durante el viernes y sábado.

La organización de la Feria ha ido a cargo del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo y Comercio. La concejala responsable de esta área, Jovita Baltasar, ha comentado que «la Feria de la Cerveza Artesana se consolida año tras año como una cita destacada de nuestro calendario. Les cifras de participación siguen incrementándose, hecho que demuestra el interés creciente por este acontecimiento y el buen trabajo de todos los que forman parte».