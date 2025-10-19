Constantí inicia el lunes las obras de renovación del colector de la calle La Costa

Imagen de la calle de La Costa, que quedará cortado a partir de mañanaGoogle Maps

El Ayuntamiento de Constantí informa de que a partir del próximo lunes día 20 de octubre se iniciarán las obras de renovación del tramo de colector de alcantarillado de la calle de la Costa (tramo comprendido entre calle de las Creus y Calle del Mig).

El objetivo de las obras es la sustitución del colector actual, una obra muy antigua y deteriorada por el paso del tiempo. Se prevé que las obras tengan una duración de unos 15-20 días en función del estado del colector y de cómo avance el desarrollo de los trabajos.

Mientras duren las abres, este tramo de calle quedará cortado al paso de vehículos. Eso implicará que durante estos trabajos los vecinos no podrán acceder con el vehículo a sus garajes.

Con respecto al acceso peatonal a las viviendas, se colocarán pasarelas y/o planchas para que los peatones puedan acceder sin problema.