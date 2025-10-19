Más de 350 personas celebran la 30.ª Comida de las Personas Mayores de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 350 personas se han reunido este domingo en el Pabellón Municipal de Deportes Salou Centre para celebrar la tradicional Comida de las Personas Mayores, que este año han llegado a su 30.ª edición, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores.

El acto, muy esperado y lleno de emoción, ha contado con la presencia del alcalde de Salou, Pere Granados, y de la concejala de las Personas Mayores, Júlia Gómez, así como otros miembros del consistorio, representantes de entidades vinculados a las personas mayores y miembros de la comunidad religiosa local.

Después del saludo inicial de la concejala Júlia Gómez, el alcalde Pere Granados ha querido expresar su agradecimiento y afecto hacia las personas mayores de Salou, destacando «su sabiduría, experiencia y contribución al crecimiento del municipio». En palabras del alcalde, «sois nuestro referente, la memoria viva y el ejemplo de valores que tenemos que preservar y transmitir a las nuevas generaciones».

Por su parte, el presidente de la Assocació Esplai de la Gent Gran de Salou, Francisco Rodríguez, ha recordado que «gracias al apoyo del Ayuntamiento y de su alcalde, hoy disponemos de una sede social propia, un espacio de encuentro y convivencia que nos permite seguir fomentando actividades y vínculos entre las personas mayores del municipio».

La jornada ha estado llena de emociones, reencuentros y momentos de convivencia, en un ambiente festivo y familiar que ha evidenciado la vitalidad del colectivo sénior de Salou. La Orquesta Rubens ha puesto la nota musical al encuentro, con un repertorio que ha hecho bailar y cantar a los asistentes.

Como muestra de agradecimiento, el Ayuntamiento ha obsequiado a todos los participantes con una mochila conmemorativa con el lema: «Persones grans, grans persones».

El momento más simbólico de la jornada ha sido el brindis colectivo, protagonizado por el alcalde, la concejala y los presidentes de las asociaciones de personas mayores, que han deseado que las personas mayores sigan cuidando y amando el municipio «para que Salou siga siendo un lugar donde la calidad de vida y el bienestar sean una realidad para todo el mundo».

Con esta celebración, el Ayuntamiento de Salou, a través de la Concejalía de las Personas Mayores, reafirma su compromiso con el bienestar, la participación activa y el reconocimiento de todas las personas mayores, una «pieza clave para el progreso, la convivencia y la cohesión social del municipio».