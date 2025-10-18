Salou da color a paseo Jaume I con un nuevo mural de Noé Peiró

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El emblemático paseo Jaume I lucirá una nueva huella artística gracias al mural de Noé Peiró, un joven creativo valenciano que, durante este fin de semana, contribuye a embellecer el municipio salouense con una obra inspirada en la naturaleza. Su creación fusiona las formas, texturas y colores de las flores silvestres con el paisaje urbano, generando un diálogo entre el arte y el entorno.

El alcalde Pere Granados, acompañado de las concejalas de Juventud y Cultura, Noelia Izquierdo y Júlia Gómez, respectivamente, ha visitado, este sábado por la mañana, la obra en proceso de creación y ha podido conversar con el artista sobre el muralismo como forma de expresión del arte en las ciudades contemporáneas.

Granados ha puesto en valor el talento artístico de Peiró y ha destacado la singularidad y la estética del mural, situado en uno de los muros del paseo, en la escalera de la calle Verge del Pilar.

Según Granados, «esta nueva pincelada de color contribuye a embellecer los espacios urbanos de Salou, buscando la armonía y la calidad estética, y acercando el arte a la gente de la calle».

Arte urbano

Hay que destacar que el trabajo de Noé Peiró es uno de los proyectos ganadores del III Concurso de Pintura Mural Salou 2025, un certamen organizado por la Concejalía de Juventud y el Área de Servicios Culturales, con el objetivo de promover el arte contemporáneo en el municipio y fomentar la participación de personas creadoras en disciplinas como la pintura mural, el grafiti y el arte urbano.

Otros dos muros de la ciudad, situados en el exterior del Centre Cívic Els Triangle y de la Escola Salou, también acogerán obras de autores contemporáneos que dejarán su huella artística en el paisaje urbano del municipio.