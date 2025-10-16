25 denuncias contra 4 locales de Salou por irregularidades administrativas y contra los derechos laborales

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un operativo de Mossos, Policía Local, Guardia Civil y funcionarios de la Inspección de Trabajo ha comportado 25 denuncias contra 4 establecimientos de la calle Major de Salou este jueves. 13 de las denuncias son por irregularidades administrativas (ausencia de licencia de actividad, seguro, horarios u hojas de reclamaciones, entre otros) y las 12 restantes son por 8 infracciones de la normativa fiscal y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales.

Además, el propietario de uno de los establecimientos ha sido denunciado penalmente como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. También se ha detectado que 3 personas que presentaban una situación administrativa irregular estaban trabajando en el momento de las inspecciones.

La operación policial ha tenido lugar desde primera hora de la mañana y ha acabado hacia las dos del mediodía. Durante las inspecciones también se ha identificado a 8 personas que acumulaban una veintena de antecedentes policiales por varios delitos. Una de estas personas ha sido trasladada a comisaría para verificar la identidad, ya que no disponía de ningún documento oficial que lo pudiera acreditar, según informan los Mossos d'Esquadra. También se han identificado tres vehículos.

Finalmente, se ha tramitado un acta dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) al localizar varias cantidades de dinero en efectivo en uno de los establecimientos inspeccionados.

Este dispositivo ha contado con el apoyo de agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Salou y Vila-seca y de técnicos especializados de la compañía de la luz, que han aprovechado para llevar a cabo las habituales comprobaciones para detectar posibles casos de defraudación de fluido eléctrico.