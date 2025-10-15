Pillados en Salou mientras cargaban en el coche los objetos robados en un alojamiento turístico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Salou y Vila-seca detuvieron este domingo una mujer y un hombre de 32 y 47 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito robo con fuerza.

Alrededor de las 14:45 horas, los mossos fueron alertados de que dos desconocidos se estaban llevando objetos que habían acabado de sustraer de varios alojamientos de uso turístico ubicados en un bloque de la calle Penedès de Salou.

Agentes de paisano se desplazaron rápidamente al lugar y observaron que una pareja salía del edificio y se dirigía hasta un vehículo estacionado donde estaban trasladando todo tipo de efectos, incluyendo un televisor.

Después de identificarse, los registraron y uno de ellos llevaba encima el mando a distancia del aparato que posteriormente comprobaron que habían sustraído de una vivienda. Asimismo, también se les localizó un destornillador con el que previamente forzaron el armario de seguridad que contenía las llaves de varios apartamentos.

Los mossos comprobaron que los ladrones intentaron abrir las puertas de varias viviendas pero sólo consiguieron entrar en uno de ellos.

La responsable de la gestión y alquiler de uno de estos pisos, echó de menos un televisor y reconoció como su aparato justamente lo que acaban de recuperar los agentes. Por todo ello, se les acabó deteniendo.

Los arrestados, que acumulan más de una veintena de antecedentes policiales, pasaron ayer a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de Tarragona.