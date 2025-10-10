La Secuita, más cerca de desencallar el parking del AVE gracias a la ayuda de la Diputació

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El parking low cost en la estación de AVE del Camp de Tarragona ha sido una pesadilla constante durante casi dos décadas, concretamente para el municipio de la Secuita, el municipio más afectado. Adif tendría que haber construido el año 2006 un aparcamiento de bajo coste, pero nunca más dio señales de vida. La reactivación del proyecto el año 2016 por parte del Ayuntamiento parecía el fin de los problemas, pero ahora «se ha vuelto a la casilla de salida», según ha afirmado al Diari Més el alcalde de la Secuita, Eudald Roca.

El consistorio planteó la construcción de un parking municipal, con explotación exclusiva, para paliar los retrasos de Adif. Ahora, sin embargo, el proyecto se encuentra atascado a causa de la no ejecución de las obras de una rotonda en el acceso de la estación por parte de la Generalitat. La estructura tenía que conectar la estación con la carretera TP-2231, pero los trabajos nunca empezaron ni tampoco se ha indicado ningún plazo de ejecución. El proyecto principal, el aparcamiento, está listo desde la aprobación del Plan de actuación especial el año 2024, pero la inacción del Gobierno.

La situación con el proyecto de la Generalitat, actualmente, obliga a la Secuita a esperar. La carretera de acceso de los vehículos podría verse afectada durante los trabajos, pero la falta de información del Gobierno sobre su propiedad del tramo mantiene parado el proyecto del municipio tarraconense. Ahora, por primera vez en casi una década, «la Generalitat ha tomado conciencia de la gravedad del problema». «Hay coches aparcados por todas partes, los autobuses no pueden maniobrar, hay vehículos abandonados y robos», ha explicado el alcalde, advirtiendo también de los constantes problemas de la gente que tiene que caminar sin iluminación hasta la estación.

Ayuda de la Diputación

Ahora, causa de la situación, la Diputació de Tarragona ha alargado la mano para iniciar conversaciones con la Generalitat. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, se muestra «muy dispuesta» para ayudar en el municipio en un proyecto que «es de su interés», a un apoyo que, según el consistorio afectado, ayudaría a «salir del paso». El Ayuntamiento del municipio confirmado que existen conversaciones para desencallar la situación. Según fuentes consultadas, la ayuda también sería económica para los trabajos en la carretera, pero la Diputació niega involucrarse en el proyecto del aparcamiento low cost hasta que finalicen los contactos oficiales.