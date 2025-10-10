A licitación las obras de renovación de tres calles de Constantí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Constantí ha aprobado, en sesión celebrada el pasado 8 de octubre, la licitación del proyecto de renovación y mejora de la pavimentación de las aceras de varias calles del municipio, concretamente de las calles La Coma, Jaume I, Vidal i Barraquer y Tarragona.

La intervención se enmarca dentro de la voluntad del Ayuntamiento de la remodelación integral de las aceras de esta zona y adaptarlas a personas con movilidad reducida en su anchura, con adecuación a la normativa vigente.

La obra se desarrollará en 4 tramos y el ámbito de intervención será parte de las calles Jaume I, Vidal y Barraquer, la Coma, Tarragona, Perafort, Flix. La superficie total del proyecto es de 4.978m. El tramo I afectará a las calles La Coma, Jaume I, Vidal i Barraquer y Tarragona I; el tramo 2 en la calle Flix (intersección con c/ de la Coma y Jaume I); el tramo 3.1 en la calle Joan Maragall (entre c/ Centcelles y c/ Àngel Guimerà); el tramo 3.2. en la calle Jaume I (intersección con c/ Perafort y Flix) y el tramo 4, en la calle Perafort( intersección con c/ de la Coma y Jaume I).

Los trabajos consistirán básicamente en la renovación del pavimento de las aceras existentes e implantar un ancho mínimo de paso de 1,8m con una nueva distribución de árboles y aparcamientos dependiéndose del tramo dónde se actúe. Se realizará la sustitución del pavimento existente de hormigón en las aceras por la colocación de un pavimento de loseta sobre base de hormigón de 15 cm, con la sustitución también del bordillo.

Se eliminarán árboles y se ubicarán árboles nuevos y se volverá a pintar la señalización horizontal necesaria. La obra tiene un presupuesto de 425.686,78€ (IVA incluido) y se prevé un plazo de ejecución de las obras de 6 meses.