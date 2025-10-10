Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han conseguido controlar un incendio que se produjo ayer a las 22.28 horas en una pila de residuos en el patio de una industria de reciclaje de Constantí. Hasta 22 dotaciones terrestres han trabajado en el fuego de la fábrica situada en la calle Europa.

Además de la extinción con agua y espuma, el cuerpo de emergencias ha protegido la nave de la empresa y un par de depósitos, uno con aceite y el otro de gasóleo, para evitar que llegara el fuego.

Los bomberos han montado líneas de agua en torno a la pila de residuos, desde las autoescaleras y con monitores. Hasta el lugar también se ha desplazado el Grupo de Riesgos Tecnológicos (GRIT) y la Unidad de Drones de bomberos.

Durante el incendio, se produjeron varias explosiones y salieron proyectados varios materiales que quemaban, uno de los cuales impactó contra el pie de un bombero hiriéndolo. El profesional se encuentra bien y fue trasladado hasta un hospital de Tarragona con pronóstico leve. Las empresas próximas también ha sufrido daños materiales por las explosiones.

El incendio, que no afecta a la población, lo han dado por estabilizado a las 02.37 horas. El fuego ha quemado, también, una máquina compactadora. Operarios de la empresa han estado ayudando a retirar de la zona residuos que no han quemado para reducir la carga de fuego.

A primera hora de la mañana de viernes continúan trabajando con 15 dotaciones en el incendio, que ya se encuentra controlado. Los bomberos están monitorizando con el equipo de drones la afectación del incendio y han autorizado el acceso al personal de las empresas próximas.