El Castillo de Vila-seca acoge la exposición La pulsió del temps del artista riudomenc Joaquim Chancho (1943), una de las figuras claves de la abstracción en Cataluña y con reconocimiento internacional. La muestra es fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-seca y la Fundación Vila Casas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 22 de febrero de 2026.

El director artístico de la Fundación y comisario de la muestra, Bernat Puigdollers, asegura que para el artista «esta exposición es un retorno al Camp de Tarragona, una exposición que va al tuétano y muestra lo que ha sostenido su obra a lo largo de los años». Son obras que «reflexionan sobre su propio proceso de trabajo y contemplan elementos básicos de la pintura como la mancha, el color, la luz, la vibración, el conflicto o el espacio». Puigdollers ha remarcado que con la muestra expuesta en el Castillo, «el público entra en las entrañas de su obra y, por lo tanto, contemplaremos un Chancho poco visto».

La exposición recoge piezas representativas de su trayectoria y propone al visitante un viaje a la estructura esencial de su obra. Entre otros, se pueden ver cuadernos y libretas que el artista denomina «trabajos de mesa», así como tres pinturas tempranas de la década de los sesenta, que abren un recorrido creativo donde cada trazo enlaza con el siguiente. La exposición se inicia con una serie de tres pinturas muy tempranas, de inicios de la década de los sesenta, y, a partir de ellas, el recorrido se va construyendo como una de sus obras, donde cada trazo nos conduce al siguiente, tejiendo un entramado de relaciones.