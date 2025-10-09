Atropellan a un peatón durante la madrugada en la C-31b en Vila-seca

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado herido grave esta madrugada después de ser atropellado por un turismo a la C-31b en Vila-seca. Los hechos han pasado a las 04.58 horas en el punto kilométrico 5,8 de la vía en dirección Tarragona.

Según ha explicado el cuerpo de Bombers de la Generalitat, un peatón ha sido atropellado por un vehículo y ha quedado en medio de la carretera consciente. Los bomberos han hecho una primera asistencia al atropellado y al conductor hasta la llegada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los han ayudado con el transfer hacia la ambulancia. El SEM los ha trasladado en estado grave y menos grave, respectivamente, hasta el hospital Joan XXIII de Tarragona.

Los bomberos también han hecho limpieza de calzada. En este servicio ha trabajado una dotación del cuerpo de emergencias y tres unidades terrestres del SEM..