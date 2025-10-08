Torredembarra emprenderá acciones legales por los retrasos en la cubierta de la piscina nueva

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra emprenderá acciones legales contra la empresa y la dirección de obra encargados de cubrir y climatizar la piscina nueva de la zona deportiva municipal por los retrasos en la ejecución de los trabajos. Después de diferentes retrasos, el equipamiento tenía que reabrir el 13 de octubre, pero tampoco lo podrá hacer.

En un comunicado, el consistorio ha tildado la situación «de inaceptable» y ha lamentado el «profundo malestar» que ha generado el retraso. El retraso obligará a trasladar a la piscina vieja los cursos de natación que tenían que empezar la semana que viene. Para garantizar la actividad, el consistorio está instalando una carpa provisional, cuyo coste quiere repercutir en los responsables de las obras.

«Aunque la constructora se ha comprometido a finalizar los trabajos a finales de octubre y que la obra se encuentra prácticamente acabada, el Ayuntamiento no fijará una nueva fecha de apertura hasta que la recepción sea definitiva y las instalaciones estén plenamente operativas y seguras», han asegurado.