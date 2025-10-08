El PP de Salou propone restaurar el monumento a JaUme I por su 60.º aniversario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Salou ha propuesto restaurar el monumento a JaUme I con motivo de su 60.º aniversario. El portavoz del grupo municipal, Mario García, ha denunciado el deterioro visible de la escultura, con grietas y oscurecimento de la piedra, y ha presentado una moción en el pleno de octubre para pedir la restauración integral.

Según García, este estado contrasta con la imagen que el Ayuntamiento proyecta de Salou como capital de la cultura catalana, utilizando el monumento como símbolo en campañas como Salou somos Cultura y Patrimonio. El concejal ha defendido la necesidad de preservar el patrimonio para consolidar la ciudad como referente cultural y ha destacado que su restauración sería una muestra de respeto por el legado histórico.

El PP pide un informe técnico, la inclusión de la actuación en los presupuestos municipales y campañas de sensibilización. El monumento, obra de Salvador Ripoll y Lluís Maria Saumells, se inauguró el 28 de noviembre de 1965.