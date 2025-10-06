Prisión para el conductor detenido por causar la muerte de una mujer en un choque en la N-340 en la Riera de Gaià

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Tarragona, en funciones de guardia, ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor detenido a raíz del accidente que tuvo lugar el viernes por la noche en la N-340, a la altura de la Riera de Gaià, en el cual murió una vecina de la misma población de 72 años. Según han confirmado a la ACN fuentes del TSJC, se lo investiga por los presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave, dos delitos de lesiones por imprudencia grave, conducción bajo la influencia alcohol y drogas y negarse a someterse a las pruebas preceptivas.

El hombre, que ha pasado a disposición judicial este lunes, conducía uno de los dos turismos implicados en el siniestro junto con una furgoneta y fue posteriormente detenido por los Mossos d'Esquadra.

La víctima mortal, que conducía el otro turismo, resultó herida crítica y murió posteriormente en el Hospital Juan XXIII de Tarragona.