Un grupo de jóvenes sustraen un collar a una anciana de 87 años en Torredembarra

En el enfrentamiento se utilizaron botellas de vidrio y también se habría usado algún arma blanca.Mossos d'Esquadra

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra están buscando entre tres y cuatro jóvenes que perpetraron un robo el domingo al mediodía en Torredembarra. Según ha podido saber Diari Més, un grupo de jóvenes sustrajo un collar a una anciana de 87 años que estaba paseando con su hija en la plaza del Esdevenidor. Los jóvenes también aprovecharon para robarle el mòvil a la hija y se marcharon corriendo.

La policía autonómica han abierto una investigación para aclarar los hechos y para detener a los autores del robo. Madre e hija se encuentran en buen estado, a pesar del susto del robo ayer al mediodía.