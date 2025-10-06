Arte, gastronomía y música se fusionan en la Torre Vella de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Torre Vella de Salou se ha convertido este domingo por la noche en un gran escenario de arte, gastronomía y música con motivo de una nueva edición del GastroArt & Wine. Unas 400 personas han disfrutado de una experiencia sensorial única en un ambiente festivo y plenamente mediterráneo.

Este año, el acontecimiento ha tenido un cariz especialmente relevante: Salou es Capital de la Cultura Catalana 2025 y la Torre Vella —joya patrimonial recientemente remodelada— se ha reafirmado como un marco cultural inigualable, símbolo de la fusión entre historia, creatividad e innovación.

Uno de los momentos más impactantes de la noche ha sido la actuación del artista David Callau, que delante de un público entregado ha pintado en directo un mural lleno de simbolismo, color y vitalidad. La experiencia ha cogido todavía más fuerza con el acompañamiento de cantantes, bailarines y la Compañía de Baile Flamenco Duende, dirigida por Mercedes Alcalà, y la bailarina Amaya, que han aportado intensidad y emoción al espectáculo.

El punto álgido ha llegado con la propuesta A dos mans, que ha unido el talento pictórico de Callau con el del chef Pep Moreno, Estrella Michelin y recientemente distinguido en Milán en los The Best Chef Awards 2025. Callau ha pintado un plato creado por Moreno, quien al mismo tiempo ha elaborado en directo unos postres inspirados en el perfume de Salou, en una fusión magistral entre cocina y pintura que ha maravillado a los asistentes.

Antes de la ovación final, el alcalde de Salou, Pere Granados, ha querido felicitar el talento y la creatividad de los protagonistas, subrayando que «con espectáculos como este contribuimos a hacernos sentir todavía más orgullosos de Salou y de todo lo que el municipio es capaz de ofrecer».

30 bodegas y 15 restaurantes

La velada ha contado también con la participación de 30 bodegas y 15 restaurantes, que han ofrecido maridajes exquisitos de vinos y cavas con platos de cocina creativa, completando una experiencia llena de aromas, sabores y emociones.

Con este nuevo éxito de público y calidad, el GastroArt & Wine consolida Salou como capital de la cultura, la gastronomía y el arte mediterráneo; una propuesta que trasciende el sol y la playa.