Tres heridos, dos graves, en un accidente entre dos motos en la T-214 de Altafulla

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Tres personas resultaron heridas este sábado por la noche en un accidente de tráfico en la carretera T-214, en el punto kilométrico 3,4, dentro del término municipal de Altafulla. El aviso del accidente se recibió a las 23.05 horas, y en el siniestro se vieron implicadas dos motocicletas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de los Mossos d'Esquadra.

Los servicios de emergencia atendieron a tres personas heridas, dos de ellas en estado grave y una tercera con pronóstico menos grave, todas con varias fracturas.

Los heridos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. Los Bomberos aseguraron la zona y limpiaron la calzada después del accidente.