Sociedad
El Camino de Costa de Salou atrae a 800.000 visitantes en tres meses
El recorrido conecta con la ruta de los 43 miradores y recorre varios puntos del litoral
Unas 800.000 personas han visitado el Camino de Costa de Salou durante los últimos tres meses. Una cifra que, indican desde el Ayuntamiento, «confirma el éxito del proyecto y el interés creciente por el turismo saludable y de bienestar».
Este pasarela, que conecta con la ruta de los 43 miradores, permite descubrir puntos estratégicos del litoral mediterráneo y «se ha consolidado como un espacio de encuentro para residentes, visitantes y turistas que buscan momentos de relax, salud y well-being».
El Ayuntamiento de Salou ha hecho en los últimos años una «apuesta decidida por la recuperación del patrimonio histórico y natural, cuidando las playas y calas con criterios de sostenibilidad y poniendo en valor el paisaje como activo principal del municipio». El Camino de Costa, indican, es el mejor ejemplo: una infraestructura que «combina naturaleza, cultura y calidad de vida».
En este sentido, el alcalde de Salou y presidente del Patronato Municipal de Turismo, Pere Granados, ha remarcado: «Les 800.000 personas que han paseado por el Camino de Costa en sólo tres meses nos confirman que Salou avanza en buena dirección: la de un municipio que cuida su entorno, que recupera su patrimonio y que apuesta por el bienestar y el well-being de las personas. Nuestro litoral es mucho más que un espacio de belleza natural; es un lugar de encuentro entre nuestra gente, los visitantes y los turistas, que aquí descubren la paz y la identidad de un Mediterráneo que queremos compartir».
Para Pere Granados el Camí de Costa «es hoy un símbolo de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la calidad de vida, pero también del orgullo de pertenencia de una ciudad que sabe transformarse y al mismo tiempo preservar su esencia. Esta es la imagen que queremos proyectar en el mundo: la de un Salou que ama, que cuida y que invita a disfrutar de una experiencia auténtica y saludable».