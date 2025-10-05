Un accidente en la A-27 corta un carril en la Pobla de Mafumet y provoca un kilómetro de retenciones

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un accidente en la A-27, a la altura de la Pobla de Mafumet, ha obligado a cortar un carril en sentido Lleida este domingo por la tarde, provocando un kilómetro de colas en sentido norte mientras los equipos de emergencia trabajan para restablecer la normalidad vial.

La circulación presenta otras afectaciones en Cataluña, con lentitud y paros en la C-33 y la C-58 entre Montcada i Reixac y el Nus de la Trinitat en sentido Barcelona, así como colas al A-2 entre Sant Joan Despí y Cornellà de Llobregat también en sentido Barcelona.

En la Ronda Litoral, hay retenciones entre Rambla Prim y la Barceloneta en sentido Llobregat, y la C-55 registra lentitud entre Manresa y Castellgalí en dirección a Abrera.

Además, en la C-32, un turismo averiado mantiene un carril cortado en Sitges en sentido Tarragona, generando intensidad de tráfico en este tramo.