El chef salouense Pep Moreno, distinguido entre los mejores del mundo en los The Best Chef Awards

El chef Pep Moreno, galardonado con una Estrella Michelin por su restaurante Deliranto Salou, ha sido premiado con uno de los prestigiosos 'cuchillos' The Best Chef Awards 2025, en una gala celebrada, este jueves por la noche en Milán (Italia).

Pep Moreno ha sido incluido dentro de la lista internacional de los mejores cocineros del mundo, un reconocimiento que confirma su trayectoria ascendente y lo consolida como una de las grandes figuras de la gastronomía contemporánea.

Su cocina, creativa y arraigada en el territorio, combina innovación, tradición y relato gastronómico, haciendo de cada propuesta una experiencia única.

La organización de The Best Chef Awards, considerada una de las más prestigiosas del panorama culinario mundial, ha resaltado la capacidad del chef de Salou para llevar su visión personal a un nivel internacional, ofreciendo una gastronomía que sorprende y al mismo tiempo emociona.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha felicitado a Pep Moreno por el galardón, destacando que «este premio internacional es un orgullo para Salou, porque reconoce el talento y la dedicación de nuestro chef con estrella Michelin, y al mismo tiempo proyecta la imagen del municipio en el mundo como destino gastronómico, cultural y turístico de primer nivel».

Este reconocimiento se añade a una trayectoria llena de éxitos, donde Pep Moreno se ha convertido en un referente de la cocina de autor y creativa dentro y fuera del país, posicionando Salou en el mapa de la gastronomía internacional.

Al mismo tiempo, hay que destacar que el chef acompaña habitualmente el Ayuntamiento de Salou en las demostraciones y acontecimientos culinarios que se organizan o en que participa el municipio, tanto a nivel local como nacional, convirtiéndose en un embajador gastronómico de primer orden para Salou.